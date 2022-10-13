На Серова в Казани лоб в лоб столкнулись трамваи

ДТП с участием двух трамваем произошло сегодня на улице Серова, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

По предварительной информации, один из вагоновожатых не убедился в правильности переведения стрелочного перевода и продолжил движение. В результате произошло столкновение с трамваем, который двигался во встречном направлении.

Фото: © очевидцы

«На данный момент приостановлено движение трамваев маршрутов №№5, 5а, 6, 1. Движение будет восстановлено в течение часа. Уважаемые пассажиры, приносим извинения за доставленные неудобства и просим учитывать указанную информацию при построении маршрутов», – уточнили в пресс-службе управления.

