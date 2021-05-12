«На сердце останутся вечные раны»: татарстанцы простились с погибшими в гимназии № 175

На Самосыровском кладбище похоронили троих одноклассников и учительницу

Троих учеников из 8 «А» класса и 26-летнюю учительницу английского языка сегодня похоронили на Самосыровском мусульманском кладбище.

Учителя, родители, соседи и родственники проводили в последний путь Ильзию Нагимуллину (2006–2021), Амира Шайхутдинова (2006–2021), Дамира Гайнутдинова (2007–2021) и учительницу Эльвиру Игнатьеву. Мулла прочитал молитвы над телами усопших.

«Многие из них вместе с первого класса. Для нас это очень тяжело. Каждый из них — родная кровинушка», — поделилась Гульназ Гарифуллина, которая возглавляла родительский комитет класса.

Она подчеркнула, что сейчас непонятно, что дальше будет с классом, где учился Дамир, потому что их классный руководитель находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

«Я не знаю, что дальше делать, моя дочь теперь боится ходить в школу. Дети испытали очень большой шок», — добавила другая родительница со слезами на глазах.

Отец Ильзии Нагимуллиной — Рифат Нагимуллин рассказал, что его дочь была очень скромной, мечтала стать кулинаром.

«Ильзия была воспитанным, спокойным ребенком. Училась хорошо. После окончания школы хотела попробовать себя в кулинарной сфере. Любила готовить торты, различные сладости. С подругами любила смотреть кино, ходить в кафе», — поделился безутешный отец.

Школьник Амир Зарипов нашел последнее пристанище в деревне Большие Ковали

Безутешные родственники проводили в последний путь еще одного одноклассника из 8 «А» — Амира Зарипова (2006–2021). «Не знаю, может, сглазили нас, не знаю. Не представляю, как это переживут родители. У нас всех на сердце останутся вечные раны», — сказала бабушка Амира Зарипова Гатифа эби.

Она рассказала, что мальчик был очень умным и послушным ребенком, его хвалили учителя и соседи.

При этом мама Амира работает в этой же школе. Во время нападения она была вместе с девятым классом в соседнем кабинете от сына.

Амир был не единственным ребенком в семье, его старшая сестра окончила ту же школу, причем училась она в одном классе с нападавшим Ильназом Галявиевым.

«Наша Камиля, старшая сестра Амира, училась с Ильназом в одном классе. Он всегда был замкнутым и неразговорчивым мальчиком», — поделилась Гатифа Зарипова.

Попрощаться с Амиром пришли не только родственники и друзья, но и родители одноклассников и учителя. Его похоронили на кладбище в родной деревне.

В Рыбно-Слободском районе РТ похоронили ученицу Алису Гарифуллину

В деревне Старый Арыш, расположенной в Рыбно-Слободском районе РТ, похоронили 15-летнюю Алису Гарифуллину. Девочка родилась 5 марта 2006 года в Старом Арыше, жила в Казани, также училась в 8 «А» классе.

Алиса была долгожданным и единственным ребенком в семье. В классе сидела за первой партой и первой и попала под огонь преступника.

«В районе 9.30 услышала сильный грохот. Из соседнего дома звонит сестра, мама Алисы, бегают люди, не могут понять, почему дети раньше времени идут со школы. Сестра вышла, и мы с ней тоже побежали. Встретили двух девочек из их класса, они выходили из школы. Сказали, что сидевшие за первой партой две девочки ранены и остались лежать под столом. А Алиса сидела за первой партой», — рассказала Насима Шайхутдинова.

Сначала родственники надеялись, что девочка жива, однако час спустя им сообщили, что Алиса погибла. Похоронить ее решили на малой родине. Похоронную процессию из Казани в Старом Арыше встречал глава сельского поселения Ильшат Мазитов.

Проститься с девочкой пришли жители всей деревни, примерно 170 человек. Носилки с усопшей несли юнармейцы.

«Это большое потрясение для всех нас», — поделился с ИА «Татар-информ» глава поселения.

Ильсур Хадиуллин попросил прощения у учительницы Венеры Айзатовой на ее похоронах

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин проводил в последний путь учительницу начальных классов Венеру Айзатову. Похороны прошли в поселке Константиновка под Казанью.

«Очень сложно говорить. Это Учитель с большой буквы, столько поколений она учила, сколько выпускников! Она любила детей, любила коллектив. Прекрасный учитель начальных классов, общественный деятель. Жить и жить», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что трагедию, произошедшую вчера, вписать в человеческую логику невозможно.

«Поэтому простите нас, Венера Султангареевна. От многочисленных учеников, от ваших коллег, от педагогического сообщества республики, от Министерства образования выражаем благодарность вашей семье <...> А вам, Венера Султангареевна, спокойного сна», — произнес Ильсур Хадиуллин.

Венера Айзатова стала первой жертвой, попавшей под огонь 19-летнего Ильназа Галявиева. В этот день она была дежурным учителем и находилась на первом этаже школы.

Учительница английского языка закрыла своим телом детей

Еще одну учительницу — 26-летнюю Эльвиру Игнатьеву убийца застрелил на третьем этаже гимназии. Она была классным руководителем 7 класса. Школьники называли ее ангелом за доброе и участливое отношение.

По словам дяди убитой Талгата Гумарова, преступник выстрелил Эльвире в голову.

«Эльвира телом успела накрыть детей, убийца позже выстрелил в остальных детей. О стрельбе в школе сообщили родственники. Сначала мы думали, что она успела спрятаться под парту, но потом, когда мы пошли в морг, опознали ее тело», — рассказал Гумаров корреспонденту «Татар-информа».

Дядя пояснил, что она очень серьезно относилась к своей работе: занималась самообразованием и ответственно готовилась к урокам.

Коллеги тоже отзывались о педагоге как о профессионале своего дела, прекрасном специалисте.

«Не могу поверить, что это могло произойти. Молодой специалист, учитель английского языка. Ей было всего 26 лет. Она очень светлый человек. Не верится, что ее больше нет», — поделился с ИА «Татар-информ» один из преподавателей.

Власти Татарстана взяли на себя все заботы по похоронам погибших в гимназии

Правительство Татарстана взяло на себя организацию похорон учеников и сотрудников казанской гимназии № 175.

«Сегодня проходят похороны. Выданы все необходимые документы для похорон погибших в гимназии № 175. Все мероприятия проводятся с учетом пожеланий родственников и близких», — сказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что до конца дня семьи погибших при стрельбе в казанской гимназии сегодня получат выплаты в 1 млн рублей.

«Сегодня в республике день траура. Мы все скорбим из-за трагедии. Принято решение Правительства РТ, и я надеюсь, что сегодня вечером семьи смогут получить поддержку. Все процедуры с обеспечением похорон проведены. На данный момент девять человек мы похоронили, все органы власти принимают участие, мы глубоко соболезнуем родным и близким. Это огромная утрата», — сказал Рустам Минниханов.