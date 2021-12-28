На съемной квартире в Казани житель Марий Эл зарезал приятеля и гостью

Тела 35-летнего мужчины и неустановленной женщины с колото-резанными ранами шеи были найдены в квартире одного из домов на улице Серп и Молот в Казани. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По подозрению в преступлении был задержан 23-летнйи житель Марий Эл, который во всем сознался. Как было установлено следствием, подозреваемый вместе с 35-летним мужчиной снимали квартиру в Казани. Они пригласили в гости женщину. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. Более молодой оппонент вначале зарезал приятеля, а после женщину, которая пыталась убежать.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

