На семинаре учителей в Казани отметили рост интереса к родным языкам среди молодежи

Главный организатор фестиваля языков в Чебоксарах Александр Блинов рассказал о растущем в последние 2-3 года интересе молодежи к родному языку. Об этом эксперт напомнил на семинаре, посвященном вопросам сохранения и популяризации родных языков, который прошел в многопрофильном лицее №186 «Перспектива» в Казани.

По мнению Александра Блинова, язык формирует сферу культуры.

«Не будем знать язык - потеряем и нашу культуру. Чтобы язык жил, мы должны создавать возможность изучения языка. Язык необходимо не просто использовать в общении с родными, друзьями, а практиковать в повседневной жизни. Особенно важно среди молодежи формировать престиж языка. Если язык преподать красиво, по-молодежному, в современном виде, он привлекает. Мне кажется, в последние два-три года среди молодежи интерес к родному языку растет», – поделился эксперт.

Цикл семинаров «Эффективные методы изучения языка» проводит мэрия Казани и управление образования исполкома города Казани. Семинары проводятся при поддержке комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

«Эти встречи проводятся уже четвертый раз. До этого преподаватели физики, английского языка и других предметов делились своими методиками, методами проведения уроков. В этом году встречались с полиглотом Дмитрием Петровым, автором учебников Алексеем Арзамасовым. В новом учебном году решили приглашать в гости известных в своих регионах экспертов. И нам, и вам это интересно. С проблемой глобализации сталкивается, наверное, только наше поколение. Вопрос сохранения языков до этого еще не был таким актуальным, ситуация не была такой», – рассказала замглавы исполкома города Казани Гузель Сагитова.

Она подчеркнула, что на семинарах учителя не просто пополняют свой опыт, эти встречи также мотивируют и поднимают дух.

«Думаю, эта встреча для всех нас станет опорной точкой. Спасибо, что участвуете! Пусть этот момент для всех нас будет полезным, вдохновляющим!», – добавила она.

В качестве спикеров на семинаре выступили доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии имени Михаила Алексеева, директор Республиканского лицея-интерната с углубленным изучением отдельных предметов (Республика Саха, город Якутск) Иван Шамаев, директор Удмуртской государственной национальной гимназии имени Кузебая Герда Татьяна Волкова из Ижевска и один из авторов учебника чувашского языка для начальной школы, координатор Чувашской инициативной группы «Хавал», главный организатор фестиваля языков в Чебоксарах Александр Блинов.

«В Татарстане в этой сфере накоплено много опыта. Начиная Минтимером Шаймиевым, руководство республики всегда оказывает поддержку татарскому языку, системе образования на татарском языке, обучению и воспитанию детей. Эта традиция продолжается и в настоящее время. Не могу сказать, что у нас всегда было так же. В основном в Якутии эта деятельность ведется общественным движением. Понятно, что 90-е годы - это было другое время. В Якутии началась концепция развития национальной школы: открылись якутские школы. Но у нас чиновники сопротивлялись этому, но все же мы смогли добиться своего», – рассказал Иван Шамаев.

Татьяна Волкова отметила, что все учителя, участвующие в семинаре, стараются внести свой вклад в сохранение родного языка.

«Изучение родного языка - очень важное направление образовательного учреждения. С другой стороны, надо принять, что дети изменились. Вместе с ними должны меняться и мы. Если хотим дать образование ребенку на родном языке, прежде всего, надо обратить внимание на его желания, запросы и на среду. У нас 60 процентов школьников изучают удмуртский язык, и только 30 процентов из них знает удмуртский. Остальные 30 процентов - это те, кто не владеет удмуртским языком. Хотя родители удмурты, дети родного языка не знают, говорят на русском», – рассказала она.

Цель семинара – ознакомить преподавателей татарского языка и директоров школ с опытом регионов по сохранению национальных языков. На мероприятие приехали около 600 учителей татарского языка.

Первый семинар этого года прошел в январе. Об эффективных методах обучения языку учителям, воспитателям и методистам татарского языка рассказал лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования и культуры, автор и ведущий интеллектуального реалити-шоу «Полиглот», автор книг, учебников и упражнений по ускоренному изучению иностранных языков Дмитрий Петров. В апреле на мероприятии выступил филолог, переводчик, доктор филологических наук, профессор Института русского языка Российского университета дружбы народов, автор методики обучения татарскому языку Алексей Арзамазов.

Зиля Мубаракшина