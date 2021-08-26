На фестивале Tat Cult Fest в Казанском Кремле выступят 99 музыкантов

30 августа фестиваль татарской культуры Tat Cult Fest развернется на семи площадках Казанского Кремля. Мероприятие, уже ставшее традиционным, состоится в четвертый раз. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

«В фестивале примут участие 99 музыкантов. Это медиахудожники, музыканты, графические дизайнеры из Берлина, Бостона, Кельна, Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Владивостока и многих других городов России и зарубежных стран», — отметил спикер.

Ожидается, что большой интерес у гостей события вызовет музыкальная площадка, которая разместится на большой сцене в Пушечном дворе и электронной сцене на Тайницкой башне. Отдельно будет представлена мультимедийная программа, которая пройдет в присутственных местах. Она станет первым публичным событием, которое состоится в здании после реставрации.

На фестивале также будут работать книжная ярмарка, лекторий, открытая студия, где каждый сможет записать свой трек, и фудкорт.

«Темой фестиваля в Год родных языков и народного единства станет „Язык“. Tat Cult Fest 2021 исследует этот многогранный феномен с разных ракурсов и с помощью разных инструментов. Основой фестиваля станет не только татарский язык, но и весь межкультурный диалог», — отметил спикер.

Работа площадок будет организована с 13.00 до 20.00. Вход на все события фестиваля свободный.