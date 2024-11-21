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Происшествия 21 ноября 2024 15:11

На семь лет посадили мужчину в РТ, который избил свою бывшую и слил ее фото в сеть

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На семь лет посадили мужчину в Чистополе, который избил свою бывшую и слил ее фото в сеть.

Оказалось, что августе прошлого года 26-летний мужчина поссорился с бывшей девушкой, после чего сильно избил её.

Как рассказал официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев, после расставания мужчина разместил в социальных сетях интимные фото и видео девушки.

Свою вину мужчина признал частично. Он рассказал, что убивать бывшую возлюбленную не хотел и интимные фото не выкладывал.

Его признали виновным по статьям «Покушение на убийство» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Суд назначил ему наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на год.

Кроме того, он должен выплатить девушке моральную компенсацию на сумму 300 тысяч рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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