Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На семь лет посадили мужчину в РТ, который избил свою бывшую и слил ее фото в сеть
На семь лет посадили мужчину в Чистополе, который избил свою бывшую и слил ее фото в сеть.
Оказалось, что августе прошлого года 26-летний мужчина поссорился с бывшей девушкой, после чего сильно избил её.
Как рассказал официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев, после расставания мужчина разместил в социальных сетях интимные фото и видео девушки.
Свою вину мужчина признал частично. Он рассказал, что убивать бывшую возлюбленную не хотел и интимные фото не выкладывал.
Его признали виновным по статьям «Покушение на убийство» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Суд назначил ему наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на год.
Кроме того, он должен выплатить девушке моральную компенсацию на сумму 300 тысяч рублей.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников