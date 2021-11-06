news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Сельское хозяйство
6 ноября 2021  23:19

На сельхозярмарки в Набережные Челны завезли 700 тонн продукции на 30 млн рублей

news_top_970_100
На сельхозярмарки в Набережные Челны завезли 700 тонн продукции на 30 млн рублей
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Сегодня, 6 ноября, осенние сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах прошли на трех площадках — на набережной Габдуллы Тукая, на территориях Ипподрома и в агропромышленном парке «Южный». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

 

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Фермеры завезли свыше 700 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 млн рублей.
Ярмарки проинспектировал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов.

 

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

По рекомендованным Минселхозпродом РТ ценам жители Челнов могли приобрести мясную, кисло-молочную, овощную продукцию. Помимо этого, фермеры предложили покупателям колбасы, сыры и кондитерские изделия.

#набережные челны #сельхозярмарки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное