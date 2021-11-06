На сельхозярмарки в Набережные Челны завезли 700 тонн продукции на 30 млн рублей

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Сегодня, 6 ноября, осенние сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах прошли на трех площадках — на набережной Габдуллы Тукая, на территориях Ипподрома и в агропромышленном парке «Южный». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Фермеры завезли свыше 700 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 млн рублей.

Ярмарки проинспектировал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

По рекомендованным Минселхозпродом РТ ценам жители Челнов могли приобрести мясную, кисло-молочную, овощную продукцию. Помимо этого, фермеры предложили покупателям колбасы, сыры и кондитерские изделия.