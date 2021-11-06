На сельхозярмарки в Набережные Челны завезли 700 тонн продукции на 30 млн рублей
Сегодня, 6 ноября, осенние сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах прошли на трех площадках — на набережной Габдуллы Тукая, на территориях Ипподрома и в агропромышленном парке «Южный». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
Фермеры завезли свыше 700 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 млн рублей.
Ярмарки проинспектировал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов.
По рекомендованным Минселхозпродом РТ ценам жители Челнов могли приобрести мясную, кисло-молочную, овощную продукцию. Помимо этого, фермеры предложили покупателям колбасы, сыры и кондитерские изделия.