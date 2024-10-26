На сельхозярмарке в Казани прошла акция «Зеленое добро – овощи нуждающимся»

На сельхозярмарке в агропромпарке Казани прошла благотворительная акция «Зеленое добро – овощи нуждающимся». Для пожилых и малообеспеченных людей подготовили и бесплатно раздавали овощи из борщового набора. На площадке агропромышленного парка ярмарку организовали мелиораторы Татарстана.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«В этом году, как и в прошлом, мы проводим акцию для нуждающихся. Собираем комплекты из овощей, например, картофеля, моркови, лука. Набор овощей, а также хлеб раздаем пожилым людям. В этом году подготовили сумки с колесиками, чтобы бабушкам и дедушкам было удобнее унести овощные наборы», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» представитель подразделения «Татмелиорации» Ильфат Аухадиев.

По его словам, эта акция пользуется достаточно большим спросом у горожан.

«Площадка для ярмарки открылась в шесть утра, а после семи уже раздали 30% наборов», – отметил собеседник информагентства.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Торговую площадку в агропромпарке сегодня посетил и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он ознакомился с ассортиментом продукции, пообщался с покупателями и продавцами.

В беседе с журналистами глава Минсельхозпрода напомнил, что в Казани сельскохозяйственные ярмарки проходят на 13 площадках. Они также организованы на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамского района. С различной периодичностью ярмарки открываются и в других муниципалитетах.

«Здесь представлен большой ассортимент продукции. Есть все – молоко, мясо, крупы, овощи и другие продукты. Покупателей очень много. Ярмарка – это настоящий праздник, организована концертная программа», – поделился он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Зяббаров подчеркнул, что продавцы на ярмарках придерживаются рекомендованных министерством цен на сельхозпродукцию.

«Не могу сказать, что есть какие-то проблемы», – заявил он.

Картофель, морковь, капусту рекомендовано продавать по 25 рублей за кг, свеклу – по 24 рубля за кг, лук — 30 рублей за кг, говядину на кости — 480-500 рублей за кг, свинину — 300 рублей за кг, мясо птицы — 171 рублей за кг, сахарный песок — 60 рублей за кг, масло сливочное — 770 рублей за кг, яйцо отборное — 95 рублей за десяток.

На муку установлена цена 27 рублей за кг, на гречку – 45 рублей за кг, на разливное молоко – 50 рублей за литр.

По информации пресс-службы Минсельхозпрода РТ, за шесть ярмарочных недель в Татарстане было реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 466,7 млн рублей. Горожане купили около 4 тыс. тонн овощей, в том числе 2,6 тыс. тонн картофеля, а также 100,9 тонны разливного молока, 283,7 тонны сахара, более 1 млн штук куриных яиц, 441,3 тонны мяса.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в республике 14 сентября. Их работа продлится до 29 декабря.