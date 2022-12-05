На сельхозярмарках в Татарстане фермеры реализовали продукцию почти на 1,3 млрд рублей

В Татарстане с 10 сентября проходят сельскохозяйственные ярмарки. Всего за 13 ярмарочных дней фермеры реализовали продукцию на сумму 1 млрд 299,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Горожане купили 16 021 тонну овощей, 9 947 тонн картофеля, 206,9 тонны разливного молока, 1 423 тонны мяса, в том числе 851 тонну говядины», – отметили в министерстве.

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска. Кроме того, с различной периодичностью они проходят в 26 районах.

Для организации торговли задействовали 32 муниципалитета, более 13 тыс. единиц транспортных средств. Работа ярмарок продлится до 24 декабря.