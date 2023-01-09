На сельхозярмарках Татарстана за год реализовано продукции на 2,1 млрд рублей

В Татарстане за прошлый год прошли 22 сельскохозяйственные ярмарки. На них реализовано продукции на 2,1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей пришлось на весенний период, 1,6 млрд рублей – на осенний. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ.

«Усилиями участников ярмарочной торговли на площадки было завезено 18,8 тыс. тонн овощей, 2 625 тонн мяса, 360 тонн разливного молока, 3,5 млн штук куриных яиц, 1 265 тонн сахарного песка, 880 тонн муки», – рассказал глава Минсельхозпрода.

По словам министра, компенсация транспортных расходов участникам ярмарок дает возможность реализовывать сельхозпродукцию татарстанцам по сниженным ценам. Всего на их организацию в прошлом году было предусмотрено более 38 млн рублей, добавил он.

«В зависимости от динамики изменения цен овощная продукция была дешевле от 25% до 47%, мука – 35%, яйца куриные – 22%, разливное молоко – 20%, мясная продукция – от 5 до 7%», – подчеркнул Зяббаров.

Сельскохозяйственные ярмарки прошли на 15 площадках Казани, на двух площадках в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, а также на трех площадках в Нижнекамске.