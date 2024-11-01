На сельхозярмарках Казани за два месяца продали товары на 301 млн рублей

В октябре в столице Татарстана прошли четыре сельскохозяйственные ярмарки. На них продавцы реализовали продукцию на общую сумму 170,1 млн рублей.

В большинстве случаев казанцы покупали овощи, всего продано 221,8 тонны, мясо – 61,8 тонны.

За первые два месяца осени в городе провели семь ярмарок. На них товары реализовали на общую сумму 301 млн рублей.

Продукцию на ярмарках представляют 22 района республики и 24 организации агропромышленного комплекса.

Завтра, 2 ноября, также в Казани откроются прилавки на ярмарках. Приобрести продукцию можно будет с 6:00 до 13:00. С перечнем адресов мест проведения ярмарок можно ознакомиться на сайте мэрии.