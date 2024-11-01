Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На сельхозярмарках Казани за два месяца продали товары на 301 млн рублей
В октябре в столице Татарстана прошли четыре сельскохозяйственные ярмарки. На них продавцы реализовали продукцию на общую сумму 170,1 млн рублей.
В большинстве случаев казанцы покупали овощи, всего продано 221,8 тонны, мясо – 61,8 тонны.
За первые два месяца осени в городе провели семь ярмарок. На них товары реализовали на общую сумму 301 млн рублей.
Продукцию на ярмарках представляют 22 района республики и 24 организации агропромышленного комплекса.
Завтра, 2 ноября, также в Казани откроются прилавки на ярмарках. Приобрести продукцию можно будет с 6:00 до 13:00. С перечнем адресов мест проведения ярмарок можно ознакомиться на сайте мэрии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»