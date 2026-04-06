Происшествия 6 апреля 2026 17:38

На сегодня в Татарстане паводковыми водами подтоплен 31 приусадебный участок

По состоянию на 6 апреля в Татарстане паводковыми водами подтоплен 31 приусадебный участок, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве отметили, что за последние сутки зафиксировано подтопление еще трех участков в населенном пункте Бик-Утеево в Буинском муниципальном районе.

«‎В результате подтопления пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется. Жизнедеятельность населения не нарушена. Объездные пути имеются. Противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение населения предусмотрены», – рассказали в МЧС.

Паводковая обстановка мониторится круглосуточно. Помимо участков, на сегодняшний день в республике подтоплено также 3 моста и 3 грунтовых дороги.

#весенний паводок #ГУ МЧС по РТ
В топе
В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

5 апреля 2026
«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

6 апреля 2026
Новости партнеров