На сегодня в Татарстане паводковыми водами подтоплен 31 приусадебный участок

По состоянию на 6 апреля в Татарстане паводковыми водами подтоплен 31 приусадебный участок, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве отметили, что за последние сутки зафиксировано подтопление еще трех участков в населенном пункте Бик-Утеево в Буинском муниципальном районе.

«‎В результате подтопления пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется. Жизнедеятельность населения не нарушена. Объездные пути имеются. Противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение населения предусмотрены», – рассказали в МЧС.

Паводковая обстановка мониторится круглосуточно. Помимо участков, на сегодняшний день в республике подтоплено также 3 моста и 3 грунтовых дороги.

‎