news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 октября 2026 13:17

На сегодня в Татарстане нет массовой заболеваемости гриппом

Читайте нас в

Сегодня среди всех случаев ОРВИ в Татарстане доля гриппа составляет около 5%. Массовой заболеваемости нет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Еженедельно мы регистрируем порядка 11 тысяч случаев заболеваний. В основном циркулирует риновирус», – сказала она.

Авдонина добавила, что на утренних фильтрах в образовательных организациях Татарстана с 1 сентября не допустили к занятиям 1967 детей. У них были зафиксированы признаки ОРВИ.

#Роспотребнадзор по РТ #грипп и орви #вирусы
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

30 октября 2026
«Казаньоргсинтез» получил эффект в 3 млрд рублей от цифровой трансформации

«Казаньоргсинтез» получил эффект в 3 млрд рублей от цифровой трансформации

29 октября 2026
Новости партнеров