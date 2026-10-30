На сегодня в Татарстане нет массовой заболеваемости гриппом

Сегодня среди всех случаев ОРВИ в Татарстане доля гриппа составляет около 5%. Массовой заболеваемости нет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Еженедельно мы регистрируем порядка 11 тысяч случаев заболеваний. В основном циркулирует риновирус», – сказала она.

Авдонина добавила, что на утренних фильтрах в образовательных организациях Татарстана с 1 сентября не допустили к занятиям 1967 детей. У них были зафиксированы признаки ОРВИ.