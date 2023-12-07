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В Татарстане нет дефицита вакцин от кори и коклюша
На сегодняшний день в Татарстане нет дефицита вакцин от кори и коклюша, сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ.
По данным ведомства, вакцинация от кори в Татарстане проводится однокомпонентным препаратом по эпидемическим показаниям. Поступление многокомпонентной вакцины «корь-краснуха-паротит», согласно государственному контракту, ожидается до 25 декабря.
От коклюша в республике вакцинируют многокомпонентным препаратом «Пентаксим». Он также есть в наличии в медучреждениях. Поскольку коклюш тяжелее всего проходит у маленьких детей, в ведомстве просят родителей придерживаться Национального календаря прививок и своевременно прививаться «Пентаксимом».
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