На сегодня в Татарстане не хватает более 500 участковых

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Татарстане увеличивается некомплект участковых уполномоченных полиции. Об этом на пресс-конференции в МВД по Республике Татарстан рассказал начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Татарстан Марат Фатхуллин.

«На данный момент некомплект составляет 39%, то есть нам не хватает 501 человека. За некоторыми сотрудниками приходится закреплять не один район, а два, что приводит к дополнительной нагрузке», — пояснил Марат Фатхуллин.

Он отметил, что по сравнению с 2023 годом некомплект сотрудников вырос с 28% до 39%. Если два года назад не хватало 354 человек, то на сегодняшний день не хватает уже более пятисот.