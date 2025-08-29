news_header_top
Общество 29 августа 2025 09:42

На сегодня в больницы РТ из-за укусов клещей обратились почти 10 тысяч человек

Фото: © «Татар-информ»

С начала сезона в больницы Татарстана из-за присасывания клещей обратились 9989 человек, из них 2523 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировали среди жителей Казани – 3809 человек, Набережных Челнов – 898 случаев, Нижнекамского района – 626 случаев.

Зарегистрировано 17 случаев иксодового клещевого боррелиоза и два случая клещевого энцефалита, добавили в ведомстве.

