На сегодня в больницы РТ из-за укусов клещей обратились 8,8 тысячи человек

Любовь Авдонина

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

По состоянию на 30 июля в медицинские учреждения Татарстана по поводу присасывания клещей обратились 8804 человека. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Число обратившихся находится на уровне средних многолетних показателей. Среди исследованных специалистами ведомства клещей в 17% обнаружен возбудитель боррелиоза, а в 0,8% – возбудитель энцефалита», – отметила спикер.