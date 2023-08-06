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Новости Татарстана и Казани
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На сегодня синоптики прогнозируют татарстанцам жару, туман и сильный ветер
Гидрометцентр РТ снова обновил предупреждение об ухудшении погодных условий. Сегодня с утра ожидается туман, а днем – усиления северо-западного ветра порывами до 16 м/с.
В целом в Татарстане сегодня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4 — 9 м/с, днем местами порывами до 16 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов.
В Казани также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4 — 9 м/с, местами порывами до 14 м/с. Воздух прогреется до 29 — 31 градуса выше нуля.
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