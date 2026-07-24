На сегодня мобильные поликлиники обследовали более 22 тысяч жителей районов РТ

На сегодняшний день мобильные поликлиники провели выезды в 27 районов Татарстана и обследовали более 22 тысяч человек. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«У 13% осмотренных впервые выявлены те или иные заболевания. На дополнительное обследование направлен каждый третий пациент. На госпитализацию – 3,5% из числа осмотренных», – написал глава Минздрава.

Сегодня пять «мобильных поликлиник» продолжают работу в отдаленных районах республики. Профилактическую помощь, в том числе в рамках диспансеризации по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», татарстанцам оказывают специалисты РКБ, МКДЦ, седьмой горбольницы Казани, пятой горбольницы Челнов и Альметьевской районной многопрофильной больницы.