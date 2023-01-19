На седьмом этапе укладку верхнего слоя покрытия трассы М12 в РТ начнут в 2023 году

Укладывать верхний слой дорожного покрытия на седьмом этапе строительства скоростной трассы М12 Москва – Казань рабочие начнут в этом году. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

«Работы по устройству первого асфальтобетонного слоя – верхнего слоя основания – выполнены на 65 километрах из 82, что составляет 80% от общего объема. А следующего – нижнего слоя покрытия – проведены на 49 километрах, что составляет 60%», – рассказали в пресс-службе.

При строительстве автодороги применяются технологии, позволяющие цифровизировать производственные процессы. Так, с помощью 3D-технологии ведется устройство песчаных и щебеночных слоев, асфальтобетонных покрытий и грунтовых кюветов земляного полотна, а также планировка откосов. Все это сокращает время работ, улучшает их качество и точность.

Состав асфальтобетонных смесей подбирают по самым строгим требованиям в части износостойкости покрытий к колееобразованию с учетом климатических особенностей региона, уточнили в госкомпании.

Седьмой этап скоростной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань расположен в границах между федеральными дрогами А151 Цивильск – Ульяновск и Р241 Казань – Ульяновск и проходит по Кайбицкому, Апастовскому и Верхнеуслонскому районам Татарстана. Его протяженность составляет 82 километра.