На седьмом этапе трассы М12 в Татарстане завершено устройство пролетов на 31 сооружении

На седьмом этапе строительства скоростной трассы М12 Москва – Казань возведут 35 искусственных сооружений, включая мосты, путепроводы, проезды для сельхозтехники, биопереход и экодук. Уже завершены работы по устройству пролетных строений на 31 сооружении. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

«На 13 сооружениях монолитные работы завершены в полном объеме. На 20 – выполнено сопряжение насыпи земполотна с пролетным строением сооружений. Для организации миграции диких животных в местах пересечения с автотрассой завершено строительство биоперехода тоннельного типа, а также экодука над проезжей частью дороги», – рассказали в госкомпании.

На экодуке установят шумозащитные экраны, а для воссоздания условий естественной среды обитания животных на нем будет восстановлен почвенно-растительный слой, высажены зеленые насаждения.

«Особенность седьмого этапа в том, что все конструктивные элементы искусственных сооружений выполняются из монолитного бетона в полном объеме. На данный момент монолитные работы выполнены на 80%. Фундаменты и опоры выполнены на всех сооружениях в полном объеме», – отметили в пресс-службе.

На мосту через Свиягу завершено устройство всех семи опор. На конец января здесь запланировано начало работ по навесному бетонированию пролетного строения. Чтобы сократить сроки возведения этого моста, задействуют сразу три комплекта агрегатов навесного бетонирования.

На другом объекте, мосту через Осипов овраг, рабочие завершили сооружение опор и на 35% выполнили работы по пролетному строению.

Протяженность седьмого этапа автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань составляет 82 километра. Этот участок трассы расположен в границах между федеральными дрогами А151 Цивильск – Ульяновск и Р241 Казань – Ульяновск и проходит по Кайбицкому, Апастовскому и Верхнеуслонскому районам Татарстана.