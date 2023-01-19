На седьмом этапе трассы М12 в Татарстане построят две площадки для отдыха водителей

На седьмом этапе строительства скоростной трассы М12 возле райцентра Большие Кайбицы организуют две специализированные площадки для отдыха водителей. Они будут расположены в каждом направлении движения и займут площадь по 14 гектар каждая. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

«На данных многофункциональных зонах будут размещены объекты придорожного сервиса, гостиничные комплексы, заправочные комплексы, зоны отдыха и прочие объекты», – рассказали в государственной компании.

Для безостановочного и скоростного движения все пересечения с региональными и местными автодорогами будут двухуровневыми, за исключением пересечения в районе многофункциональной зоны.

На седьмом этапе заезд на платную автомагистраль будет обеспечен с трех развязок. Кроме того, предусмотрены съезды с федеральных дорог на границах этапа, для этого будут построены две двухуровневые развязки по типу «клевер».

Протяженность седьмого этапа автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань составляет 82 километра. Он расположен в границах между федеральными трассами А151 Цивильск – Ульяновск и Р241 Казань – Ульяновск и проходит по Кайбицкому, Апастовскому и Верхнеуслонскому районам Татарстана.