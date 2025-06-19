На сцену театра MOÑ вновь выйдут подростки из татарских сел

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

На театральной площадке MOÑ с 21 по 22 июня пройдут показы спектаклей, созданных в рамках театрально-педагогического проекта «Видимо-невидимо».

Проект «Видимо-невидимо» проводится в Татарстане уже в третий раз. Впервые он был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году. Тогда было отобрано 4 школы из Тукаевского, Богородского и Буинского районов. Один из получившихся спектаклей («Чисто чиста») закрепил успех театрального проекта, попав на фестивали «АртМиграция» в Казани и «Каракуз» в Альметьевске.

«За все время в проекте участвовали 10 школ и 10 деревень Татарстана. Это уже много, но хочется расти дальше, чтобы в следующем году принимали участие не 3, а 5 школ, чтобы это приобретало фестивальный формат», — рассказала журналистам соучредительница фонда «Живой город» Инна Яркова.

В рамках проекта команды режиссеров выезжают в села Татарстана и проводят две недели с местными школьниками. Они занимаются с ними по методу «театра горожан», который включает в себя театральные игры на развитие личности, коммуникативных навыков, воображения, осознанности. В результате игр возникают короткие сценки, в которых школьники выражают себя в слове и действии, а режиссеры создают из этих сценок спектакли о ребятах, их мечтах и тревогах.

В 2025 году в проекте приняли участие школьники сел Большие Кибячи (Сабинский район), Усады (Лаишевский район) и Наласа (Арский район). В качестве наставников выступили Ильнур Гарифуллин, Камиль Гатауллин, Ай Ахметова, Дина Сафина, Талия Тухфатуллина, Асель Багаутдинова и Зулейха Камалова.

Со школьниками из села Большие Кибячи работал Ильнур Гарифуллин и Камиль Гатауллин. Их перформанс «Дуслар жыелган жирдэ» возник из разговора с детьми на разные темы. Цель перформанса — понять, насколько сельские дети отличаются от городских.

«Они не отличаются ни мечтами, ни желаниями, ни действиями или словами. Но есть одна вещь — эти дети приучены с детства к созиданию, к работе с землей. С утра они встают и выводят в поле скотину, сажают, поливают. Эти дети в какой-то степени уже соприкоснулись с тем, что обычно должны делать взрослые», — романтизирует Гарифуллин быт сельских детей.

В Усадах работала команда Ай Ахметовой и Дины Сафиной. В комедийной форме они попробуют ответить на вопрос: «Кто я?». Участники будут работать с такими форматами как «шутка в одну строку», история и стендап.

«Не факт, что получится смешно, зато будет честно», — говорится в описании к комедии Ахметовой-Сафиной.

«Детям было очень неинтересно, когда мы пытались с ними играть или проводить стандартные тренинги по "театру горожан". В какой-то момент мальчик по имени Рушан спросил: "Давайте мы просто будем сидеть и разговаривать?"», — вспоминает Сафина. Так, спустя неделю разговоров, появилось 7 стендап-выступлений от 11-12-летних авторов.

Талия Тухфатуллина отправилась в родной Арский район, чтобы вместе с Асель Багаутдиновой, Зулейхой Камаловой и местными детьми создать сказку «Наласа экиятлэр». Дети придумали сказку про родную деревню, и вплели в нее личные истории. Что в этой сказке правда, а что вымысел — решит зритель.

«Мы где-то неделю занимались различными тренингами, практиками, где дети могли раскрыться, где между нами сложилось доверие, где мы бы уже могли понять, кто есть дети? У каждого из них есть свои особенности, каждый из них интересен по-своему», – рассказала Тухфатуллина журналистам.

Только вчера прошли показы в селах для друзей, родителей и учителей, а уже в эти выходные на театральной площадке MOÑ в Казани они пройдут для широкой публики. Вход на спектакли будет бесплатный, но необходима регистрация — количество мест ограничено.