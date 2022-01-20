На сцену арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» вернется спектакль о Хасане Туфане

В творческом пространстве арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», расположенном по адресу Гладилова, 49, состоится показ спектакля «Свет далекой звезды» по мотивам жизни и творчества классика татарской литературы, лауреата госпремии РТ имени Тукая Хасана Туфана.

Премьера постановки с успехом прошла в этом сезоне, и теперь спектакль входит в репертуар Алафузовского театра.

Постановочную работу выполнил заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный артист РФ Рашид Загидуллин, также известный казанцам как экс-главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина.

По словам самого режиссера, для работы он выбрал жанр притчи, который позволяет раскрыть смысл постановки в контексте общечеловеческих гуманистических ценностей.

«Через призму жизни и творчества Хасана Туфана мы хотели показать портрет всех наших творцов, так или иначе пострадавших от репрессий», — подчеркнул Загидуллин.

«Заряженная батарейка» — так определил режиссер свою новую работу. Всего в одном часе и 15 минутах сконцентрированы главные события жизни Поэта: его рождение, первое образование, преподавательский опыт, встреча с будущей женой, ужасающие пытки в лагерях, его возвращение в Казань.

Главная из линий, проходящих в спектакле, — это линия любви Поэта и его супруги Луизы Салигаскаровой. Будучи хрупкой, тонкой творческой натурой, она взвалила на свои плечи всю тяжесть клейма жены врага народа.

«Хасан Туфан находился в неведении, что его жена лишилась работы, что их маленький сын Идегай умер от болезни. Он не знал, что Луиза сдавала свою кровь, уже лишенная нормального жилья, чтобы иметь возможность передать посылку с провизией своему мужу», – рассказала сценарист, заведующая литературной частью арт-резиденции Елена Крайнова.

Показ состоится 21 января в 19.00.