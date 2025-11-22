На сцене театра Тинчурина представили народную чеченскую культуру

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанском театре имени Тинчурина состоялся концерт ансамбля «Вайнах». Он был организован в рамках Дней культуры Чеченской Республики в Татарстане, являющихся частью фестиваля «Восточный базар».

В начале концерта с приветственными словами выступили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ибрагимов в своем выступлении сделал акцент важности сотрудничества и дружбы двух республик.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы продемонстрировать богатство и многообразие культур, которые составляют уникальную мозаику нашей родины. Чеченская Республика гордится своим культурным наследием, которое на протяжении веков формировалось под влиянием исторических событий, традиций и обычаев. Наша культура – это не только песни и танцы, но и глубокие философские идеи, выражающие мудрость нашего народа. Хочу выразить благодарность организаторам за их труд, усилия по созданию этой уникальной платформы для общения и сотрудничества», – заявил министр культуры Чечни.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ходе вечера оказались представлены не только танцевальные номера. На сцене театра исполнили песни народные артисты Чечни Ризавди Исмаилов, Айна Исаева, Амирхан Умаев, Мурад Байкаев.

Одна из участниц танцевального ансамбля «Вайнах» Элина Израилова сказала корреспондентам, что их коллективу нравится выступать в Татарстане.

«Я на сцене уже десять лет, здесь, в Казани, мы не в первый раз, мы уже много раз тут бывали, каждый раз нас очень тепло встречают, особенно мы любим чак-чак ваш, ваши десерты очень любим. И нам нравится отдача от публики, потому что одно удовольствие работать, когда тепло очень встречают. Мне кажется, что наши культуры чем-то схожи», – отметила артистка.

На сцене коллектив исполнял традиционные кавказские танцы, а также песни на чеченском языке. Особенностью концерта стал татарский народный танец. По словам художественного руководителя Абумуслима Авторханова, идея подготовить такой номер пришла, когда Раис РТ Рустам Минниханов посещал Чеченскую Республику.

Худрук коллектива также анонсировал, что вскоре ансамбль будет выступать в Самаре и Майкопе.

«Шикарный фестиваль, нам очень нравится. Наверное, каждый год мы на «Восточном базаре». Каждый год он растет, и масштабы все больше», – продолжил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Генеральный продюсер фестиваля «Восточный базар в Казани», директор Общественного фонда татарской культуры РТ имени Рашита Вагапова, профессор Казанского государственного института культуры Рифат Фаттахов заметил, что концерт – это триумф непоколебимой дружбы регионов: Чеченской Республики и Республики Татарстан.

«Сегодняшний концерт – это настоящее единство народов нашей великой Родины, нашей великой России. Спасибо вам!» – обратился генпродюсер фестиваля к публике.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фестиваль «Восточный базар» проходит с 2022 года. 22 ноября состоится гала-концерт фестиваля.