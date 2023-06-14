На сцене театра «Экият» идут генеральные репетиции спектакля «Авиатор» — видео

В пятницу и субботу, 16 и 17 июня, в Татарском театре кукол «Экият» состоится премьера нового спектакля для взрослого зрителя «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина в постановке худрука театра Ильгиза Зайниева.

«Театр кукол „Экият“ представит на суд зрителей свою новую постановку. Позади непростой, но интересный этап, сейчас настало время последних приготовлений. Репетиционный процесс продолжается полным ходом. На сцене идут генеральные репетиции премьеры», — рассказали «Татар-информу» в театре.

По сюжету книги герой, рожденный в 1900 году, просыпается на больничной койке в 1999-м. Он почти ничего не помнит о своей жизни. Зрителям предстоит узнать, сможет ли протагонист по обрывкам воспоминаний сложить полноценную картину того, кто он, как жил, кого любил и каким образом оказался в такой ситуации.

В романе Водолазкина «Авиатор» показаны две судьбоносные для страны эпохи — начало и конец XX века.

«С высоты полета авиаторов мы можем оценивать целостную картину мира этих периодов, где важную роль играют запахи, звуки и каждодневные мелочи. Но для меня прежде всего это история о любви и грехе, пронизанная исповедальной интонацией», — поделился режиссер Ильгиз Зайниев.

Над созданием спектакля работают в том числе художник-постановщик Сергей Рябинин и композитор Эльмир Низамов.