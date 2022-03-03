На сцене ГБКЗ имени Сайдашева соединятся музыка и литература

ГАСО РТ и Александр Сладковский приглашают на музыкально-литературный вечер с Вениамином Смеховым. Программа концерта соединит в себе два вида искусства – музыку и литературу. В этот вечер прозвучат музыкальные сочинения, навеянные композиторам сюжетами литературной классики.

Музыкальная составляющая вечера представит собой музыку из балетов советского композитора Валерия Гаврилина: сюита из балета «Анюта», в основу которого лег рассказ Антона Чехова «Анна на шее», и сюита из балета «Женитьба Бальзаминова», созданного по мотивам трилогии пьес Александра Островского. Программу дополнит литературно-музыкальная композиция по повести Александра Пушкина «Метель» на музыку Георгия Свиридова. За литературную часть концерта в этот вечер будет в ответе знаменитый российский актер, режиссер, сценарист и литератор Вениамин Смехов.

«Моя жизнь связана с поэзией и с драгоценностью русского Слова. Я уверен, что большая часть осмысленного человечества, говорящего на русском языке, осознает божественный дар русского слова и русской поэзии», – уверен Вениамин Смехов.

Музыкальную часть программы исполнит Государственный академический симфонический оркестр РТ. За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России и Татарстана, профессор Александр Сладковский.

Концерт состоится 9 марта.