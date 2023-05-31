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На сцене филармонии вручили II Республиканскую премию имени Ильгама Шакирова
В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая прошло торжественное вручение II Республиканской премии имени Ильгама Шакирова.
Премия присуждается вокальным исполнителям за получившие высокое общественное признание выдающиеся достижения в области национального песенного искусства, мастерство исполнения, сохранение и популяризацию самобытных традиций татарского песенного искусства и плодотворный труд по развитию профессионального песенного и вокального творчества. Призовой фонд — 600 тыс. рублей.
В номинации «Вокал» (женщины) премии удостоена народная артистка Татарстана Флюра Сулейманова. В номинации «Вокал» (мужчины) отмечен народный артист России Фердинант Салахов.
В категории «Народное пение» (артист самодеятельности) премии удостоены заслуженный работник культуры Башкортостана Фаудат Гилязов и народный артист Татарстана Асхат Хисматов.
Поздравляя лауреатов, заместитель Премьер-министра РТ и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев напомнил, что легендарный певец Ильгам Шакиров всю свою жизнь посвятил служению своему народу.
«На своих концертах он общался с людьми, говорил с ними о языке, нации. Он всегда болел за судьбу нации. На Сабантуй в разных регионах всегда ждали Ильгама абыя и Альфию апу. Татары никогда не расставались с песней, мы очень музыкальный народ. Поэтому мы ввели номинацию народного пения. Сохранять родной язык, культуру — большая гордость», — заявил Василь Шайхразиев.
Фаудат Гилязов поблагодарил руководство Татарстана и членов комиссии, отметив, что получение премии Ильгама Шакирова — огромная честь для него. «Ильгам абый легендарный певец. Со школьных лет слушали его, восхищаясь неповторимым голосом. Его песни долго будут жить в душе народа», — сказал представитель Башкортостана.
На торжественном концерте выступили заслуженные артисты РФ и народные артисты РТ Салават Фатхетдинов и Резеда Галимова, заслуженный артист Татарстана Филюс Кагиров, а также Алина Каримова, Ильгиз Мухутдинов, Алмас Хусаинов, Зульфира Шайдуллина и лауреаты II Республиканской премии имени Ильгама Шакирова.
Республиканская премия была учреждена для продолжения творческого пути выдающегося певца, народного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова и сохранения национальных вокальных традиций в 2020 году. Впервые ее присудили в конце того же 2020 года. По решению Кабинета Министров РТ премия вручается один раз в два года.
Вручение I Республиканской премии имени Ильгама Шакирова состоялось в 2021 году 15 февраля — в день рождения легендарного артиста. В 2020 году в филармонии награду торжественно вручили Резеде Галимовой и Филюсу Кагирову, в номинации народное пение был награжден родной племянник Ильгам Шакиров — Флер Шакиров.
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