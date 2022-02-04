На сбои во «ВКонтакте» пожаловались более 70 тыс. пользователей

Сегодня вечером в социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. На пике число сообщений о неполадках достигало 72 410, следует из данных сайта Downdetector.

Перебои в работе начались после 18.00, пик пришелся на 19.01, после чего стало отмечаться снижение жалоб. По последним данным, их зарегистрировано около 1 тыс.

Согласно данным сайта, 52% пользователей столкнулись с проблемами в мобильном приложении «ВКонтакте», у 41% не работал сайт.

Чаще всего о сбоях сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Нижнего Новгорода.