На Сахалине суд приговорил к колонии военнослужащего за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии-поселения. Информация об этом появилась на сайте суда.

Как выяснилось, в апреле мужчина умышленно, желая избежать участия в СВО, отказался выполнить отданный приказ командира об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях.

Военнослужащий пояснил суду, что отказался выполнить приказ по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.

После оценки всех доказательств, доводы подсудимого суд расценил как создание причины, с целью избежать участия в СВО. Также суд пришел к выводу, что семейное обстоятельство не влияет на исполнение военнослужащим обязанностей военной службы.

В результате мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме того, в пресс-службе суда отмечают, что поскольку неисполнение приказа военнослужащий допустил в период мобилизации, это указывает о повышенной общественной опасности, поэтому судом это обстоятельство признано в качестве отягчающего наказание.