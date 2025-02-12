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Происшествия 12 февраля 2025 09:32

На Сахалине спасли 139 рыбаков, дрейфовавших на льдине по Охотскому морю

Спасатели сняли с дрейфующей на юге Сахалина льдины 139 рыбаков, информирует пресс-служба МЧС России.

«Все рыбаки эвакуированы со льдины. Всего 139 человек. На месте работали 31 специалист и 17 единиц техники», – говорится в заявлении ведомства.

Льдину с рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе на юге Сахалина. Трещина шириной до 10 метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. Ранее также сообщалось, что некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собирались уходить без улова.

В спасательной операции были задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».

#МЧС #Сахалин #рыбаки
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