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Ру Тат
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Общество
16 января 2022  10:22

На Сахалине сняли режим оповещения об угрозе цунами

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На Сахалине сняли режим оповещения об угрозе цунами, который был объявлен после извержения подводного вулкана в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области.

«По информации рабочей группы [Центра цунами Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды], визуальных изменений в колебании моря не наблюдается», – сказано в сообщении.

Как сообщало ИА «Татар-информ», волны уже обрушились на побережье и повредили часть домов в округах Палаули и Сатупайтеа на юге острова Савайи в Независимом Государстве Самоа. Эвакуировано более ста семей. 

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