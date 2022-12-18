На Сахалине провели татарский новогодний утренник с Кыш Бабаем и Дедом Морозом

В Сахалинской области провели детский татарский утренник, на котором малыши и их родители вспомнили народные традиции, песни и стихи на татарском языке. Главными гостями праздника стали зимние волшебники – Кыш Бабай и Кар Кызы, а также Дед Мороз, который, по сценарию праздника, пришел в гости к татарам из русского леса.

Утренник организовала сахалинская национально-культурная автономия татар. Выступали на нем как совсем маленькие дети в возрасте от двух лет, так и подростки – учащиеся 11-го класса. Молодежь специально для праздника подготовила новогодние костюмы.

Детей угощали татарской национальной выпечкой. Также для них провели викторину на знание татарского языка – они на скорость вспоминали, как здороваться на татарском зыке, поздравлять друг друга с праздниками и многое другое.

К празднику присоединились и представители других национальностей, проживающих в регионе, – буряты, киргизы, таджики и русские, которые были наряжены в национальные костюмы. От региональной автономии татар все участники утренника получили новогодние подарки.

«Дети с удовольствием надевают татарские костюмы, которые подарил Президент Рустам Минниханов. Татарстан – наша историческая Родина, детям мы напоминаем об этом, чтобы они не забывали свои корни», – отметила председатель организации Закия Валитова, поблагодарив за поддержку Всемирный конгресс татар, Минкультуры РТ и Минобразования РТ.