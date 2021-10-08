Посетить театры и кино на Сахалине смогут только привившиеся от Covid-19

Вход в кино и театры в Сахалинской области разрешат только гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление готовится региональным центром Управления Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

«Допуск на объекты культуры: кино, театры — для невакцинированных граждан будет прекращен. Такая мера будет способствовать предотвращению распространения особо опасной инфекции», — отметили в пресс-службе ведомства.

Также граждане старше 60 лет, которые не привились от коронавируса, будут отстраняться от работы.

Новые ограничения вступят в силу со следующей недели после публикации постановления.

С 11 октября в Сахалинской области также будет осуществляться контроль за соблюдением санэпидрежима на всех предприятиях. В Минздраве региона подчеркнули, что для снижения уровня заболеваемости необходимо охватить прививками до 80% работающих коллективов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что с 11 октября в Республике Татарстан вводится система QR-кодов и самоизоляция для пожилых людей.