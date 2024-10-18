Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Сахалине перевернулось грузовое судно, два человека погибли
На Сахалине в порту Корсаков перевернулось грузовое судно, в результате чего погибли два человека, один госпитализирован.
Как сообщают РИА новости, на борту находились семь членов экипажа.
Сейчас спасатели ищут еще четверых человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников