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Происшествия 18 октября 2024 11:47

На Сахалине перевернулось грузовое судно, два человека погибли

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На Сахалине в порту Корсаков перевернулось грузовое судно, в результате чего погибли два человека, один госпитализирован.

Как сообщают РИА новости, на борту находились семь членов экипажа.

Сейчас спасатели ищут еще четверых человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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