На Сахалине перевернулось грузовое судно, два человека погибли

На Сахалине в порту Корсаков перевернулось грузовое судно, в результате чего погибли два человека, один госпитализирован.



Как сообщают РИА новости, на борту находились семь членов экипажа.



Сейчас спасатели ищут еще четверых человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.