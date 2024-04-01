На санаторно-курортное лечение татарстанцев направят почти 4,5 млн рублей

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В Татарстане на медицинскую реабилитацию работников субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в санаториях направят почти 4,5 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.

В перечне указаны несколько профилей лечения: болезни нервной системы, системы кровообращения, органов пищеварения, а также костно-мышечной системы и соединительной ткани. Продолжительность 1 путевки составляет 21 койко-день.

Источник финансирования — Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Заказчиком выступает татарстанское отделение Соцфонда. Заявки на участие в тендере принимаются до 16 апреля, срок исполнения контактра – 24 декабря 2024 года.