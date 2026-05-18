На Самосыровском кладбище установят памятник актрисе Марии Неменко-Бабковской

На Самосыровском кладбище Казани в июне установят памятник актрисе Марии Неменко-Бабковской. Об этом сообщила директор Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышева.

«Мы в июне вас всех пригласим и на Самосыровском кладбище водрузим очень красивый памятник. Это памятник нашей истории, памятник нашей замечательной актрисе Марии Павловне Неменко-Бабковской, народной артистке ТАССР, заслуженной артистке РСФСР», – рассказала Айгуль Горнышева на пресс-конференции в Доме актера.

Мария Неменко-Бабковская (1911–1994) – актриса труппы Сталинградского ТЮЗа. В годы Великой Отечественной войны труппа сталинградского театра влилась в состав Казанского ТЮЗа. Многие из артистов остались в Казани и после окончания войны, Мария Неменко-Бабковская была одной из них.

Установка памятника состоится в рамках года 150-летия Союза театральных деятелей России. «Союз театральных деятелей полностью оплатил изготовление этого памятника», – добавила директор Казанского ТЮЗа.