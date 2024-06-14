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На самом старом мосту Казани установят архитектурную подсветку
В Казани отреставрируют самый старый мост в городе — Лебедевский — и установят на нем архитектурную подсветку. Положительное заключение экспертизы размещено на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
«В рамках разработки проекта предусмотрено устройство архитектурного освещения — выявленного объекта культурного наследия „Лебедевский мост через протоку Булак“, в целях улучшения его восприятие в ночное время <...> Предполагаемые работы не нарушают особенностей памятника, составляющих его предмет охраны, не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта», — сказано в документе.
Отмечается, что предполагаемые работы по устройству подсветки не затронут исторически сложившуюся конструктивную схему объекта культурного наследия, не нарушат его ценностные характеристики и не изменят исторически сложившийся архитектурный облик объекта.
При этом из-за того, что конструкция памятника имеет значительные дефекты, которые не позволяют установить светильники непосредственно в тело конструкций моста, необходимо будет выполнить ремонтно-реставрационные работы по специально разработанному проекту, после чего можно приступать к устройству подсветки.
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