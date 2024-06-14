На самом старом мосту Казани установят архитектурную подсветку

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Казани отреставрируют самый старый мост в городе — Лебедевский — и установят на нем архитектурную подсветку. Положительное заключение экспертизы размещено на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

«В рамках разработки проекта предусмотрено устройство архитектурного освещения — выявленного объекта культурного наследия „Лебедевский мост через протоку Булак“, в целях улучшения его восприятие в ночное время <...> Предполагаемые работы не нарушают особенностей памятника, составляющих его предмет охраны, не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта», — сказано в документе.

Отмечается, что предполагаемые работы по устройству подсветки не затронут исторически сложившуюся конструктивную схему объекта культурного наследия, не нарушат его ценностные характеристики и не изменят исторически сложившийся архитектурный облик объекта.

При этом из-за того, что конструкция памятника имеет значительные дефекты, которые не позволяют установить светильники непосредственно в тело конструкций моста, необходимо будет выполнить ремонтно-реставрационные работы по специально разработанному проекту, после чего можно приступать к устройству подсветки.

Лебедевский мост является самым старым из всех существующих казанских мостов, начали его возводить еще в 1901 году, но достроен он был лишь в 1907 году. Конструкция протяженностью около 40 метров имеет вид большой арки с замковым камнем по центру. Архитектором выступил Лев Хрщонович, который спроектировал мост подобный древнеримским — из камня-плитняка, выпуклым в центре. Лебедевский мост — единственный каменный мост через Булак, все остальные — железобетонные.