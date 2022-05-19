На «KazanSummit 2022» презентовали исламскую дебетовую карту

На XIII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» Ак Барс Банк представил Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову исламскую дебетовую карту, разработанную по стандартам Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях.

Исламская карта соответствует всем требованиям шариата: проценты по ней не начисляются, средства клиентов хранятся на отдельных специальных счетах. По карте ограничены операции в торгово-сервисных предприятиях, запрещенных шариатом. Обслуживание и выпуск карты осуществляется бесплатно. Оформить исламскую карту и ознакомиться с условиями подробнее можно на сайте.