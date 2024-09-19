На саммите БРИКС в Казани будут работать чуть более 400 волонтеров

Для саммита БРИКС в столице Татарстана организована небольшая волонтерская программа. Всего будут задействованы примерно 400 человек, только 120 из них — жители РТ. Об этом на совещании в мэрии, посвященном подготовке к международному мероприятию, сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

«Волонтерская программа достаточно небольшая, около 400 человек. Это связано с уровнем мероприятия. Фондом „Росконгресс“ отобраны 277 человек для работы на объектах. Большинство из них — из Москвы и Санкт-Петербурга, имеют опыт проведения президентских мероприятий в последние два года», — пояснил спикер.

От Татарстана будут отобраны 120 человек — им предстоит работать в зонах, не требующих аккредитации, где необходима языковая поддержка.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По оценке мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.