На саммите БРИКС Армения предложила Азербайджану подписать мирный договор

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Армения предложила Азербайджану подписать мирный договор. Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«На сегодня согласованный в содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для мира и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И мы предлагаем Азербайджану уже подписать этот договор», – сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявляли, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений между республиками согласован на 80-90%.

«Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательстве не выдвигать такие претензии в будущем», – подчеркнул Премьер-министр Армении.

По словам Пашиняна, согласованы также вопросы соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силы, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений, создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых мирным договором.

Он напомнил, что вчера парламент Армении ратифицировал положение о совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации границы с Азербайджаном.

«Решение Конституционного суда Армении по данному правовому документу окончательно развеяло все опасения по поводу якобы наличия в нашей Конституции предполагаемых территориальных претензий к соседним странам», – заключил Премьер-министр Армении.