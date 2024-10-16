На саммит БРИКС в Казани заявились порядка 2 тыс. журналистов из 59 стран мира

Для освещения саммита БРИКС в Казани подали заявки около 2 тыс. журналистов из 59 стран. Причем интерес есть и от иностранных медиа. Об этом во время осмотра пресс-центра саммита в «Казань Экспо» рассказала руководитель проекта «Саммит БРИКС» Юлия Холоднова.

«С 22 по 24 октября Казань примет крупнейшее мероприятие - саммит БРИКС. Основные мероприятия пройдут на территории выставочного центра "Казань Экспо". Пресс-центр готов принимать порядка 2 тыс. журналистов, аккредитованных на саммит. Причем среди них половина - из иностранных государств. Будет задействовано огромное количество переводчиков на шестнадцати языках», - отметила она.

Также в пресс-центре будет организован международный вещательный центр, оттуда журналисты смогут вести трансляции в свои страны, добавила Холоднова.

На сегодняшний день «Казань Экпо» активно застраивается под саммит. Появились раздельные зоны, созданы три зала для пресс-конференций, в том числе для итоговой.

Что касается пресс-центра, то там создано порядка 300 рабочих мест, все они имеют проводной доступ в интернет, половина оснащена компьютерами.

Отдельно обустроили ресторан для СМИ, где журналисты по специальным бейджам смогут обедать и ужинать в дни саммита.