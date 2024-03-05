На саммит БРИКС в Казани пригласят лидеров ЕАЭС, СНГ и ШОС

На саммит БРИКС в Казани в формате «аутрич» пригласят лидеров ШОС, ЕАЭС, Содружества независимых государств и ряд других. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник Президента России Юрий Ушаков.

«В этом году Россия планирует провести заседание саммита в формате „аутрич/БРИКС плюс“ в Казани с приглашением на него руководителей государств-членов и глав исполнительных структур Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества, возможно, ряда других стран и региональных структур», — перечислил помощник главы государства.

Он отметил, что подобный формат проводится не впервые. К примеру, на прошлогодний саммит в Йоханнесбурге были приглашены представители ряда стран Африканского континента. Подобные события хорошо себя зарекомендовали, так как позволяют привлечь к ним страны, которые заинтересованы внести вклад в рассмотрение актуальных вопросов как региональной, так и международной повестки.

Саммит БРИКС, напомним, состоится в Казани в октябре 2024 года по предложению Президента России Владимира Путина. Это главное событие российского председательства в объединении.