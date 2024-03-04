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Происшествия 4 марта 2024 17:58

На Салимжанова в Казани обрушилась входная группа отделения СберБанка

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Сегодня днем в отделении СберБанка на улице Марселя Салимжанова обрушилась входная группа. Фотографиями с места произошедшего делятся жители города в социальных сетях.

Пользователи отмечают, что в результате обрушения никто не пострадал.

Фото: © Соцсети

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