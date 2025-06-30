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Происшествия 30 июня 2025 12:10

На Салимжанова в Казани автобус сбил пешехода

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На улице Салимжанова в Казани водитель 47-го маршрута при повороте сбил мужчину примерно 45-ти лет. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции. После наезда пешеход ушел с места ДТП.

«При наезде на пешехода ни водитель, ни пешеход не должны покидать место ДТП, независимо от степени тяжести травм. Водителю грозит уголовная или административная ответственность, в том числе лишение прав, за оставление места ДТП, даже если пешеход не пострадал серьезно. Если пешеход покидает место происшествия, то он также может быть привлечен к ответственности», – напомнил заместитель начальника Госавтоинспекции Казани Артур Газизов.

#сбили пешехода
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