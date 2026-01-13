На сайте «Зима в Татарстане» размещено уже более 950 мероприятий

Модный показ GALA Snow Fashion Show

Фото предоставлено Институтом развития городов РТ

Проект «Зима в Татарстане», курируемый Институтом развития городов РТ, и зимний сезон фестиваля «Күрше» стали центральными элементами культурно-досуговой программы в республике. На платформе zima.tatar размещено более 950 мероприятий, организуемых на открытом воздухе в регионе. С момента старта проекта свыше 258 тыс. пользователей уже посетили сайт, сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.

«Анализ аудитории ярко демонстрирует выход проекта за пределы республики – платформу активно посещают из 74 регионов страны. Наибольший интерес после Татарстана (31%) проявили жители Республики Башкортостан (10,5%), Самарской области (5,3%), Москвы и Московской области (5,2%), Республики Удмуртия (4%) и Ульяновской области (3%»), – отметила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

В свою очередь фестиваль «Күрше» открылся Республиканской новогодней елкой, которая прошла 24 декабря в Казани. В рамках мероприятия о фестивале узнали более 8 тыс. детей. Ключевой темой новогоднего представления стали ценности добрососедства и взаимопомощи.

На сегодняшний день в рамках фестиваля состоялось 72 события, которые посетили свыше 35 тыс. человек. Проект реализуют 52 победителя из 32 муниципальных районов Татарстана Речь идет о 49 инициативах основного конкурсного отбора и трех, ставших победителями народного голосования.

Мероприятия проходят в разных форматах и на различных площадках: во дворах, парках и общественных пространствах. Фестиваль «Күрше» представляет собой инструмент поддержки локальных инициатив на уровне районов Татарстана. В рамках зимнего сезона проходят гастроярмарки, уличные спектакли, экскурсии на русском жестовом языке, исторические квесты. По замыслу инициаторов, сами жители в результате должны вовлекаться в создание событий в собственных дворах и общественных пространствах.

Одним из самых массовых событий зимнего сезона фестиваля «Күрше» стала первая зимняя вечеринка проекта «БиЮ» в день открытия катка в парке «Черное озеро», организованная совместно с Дирекцией парков и скверов Казани. Формат события был ориентирован на подростков и представителей молодежи: на катке прошли диджей-сеты, выступления артистов и дополнительные активности. Мероприятие стало примером современного городского формата зимнего праздника, заметили в Институте развития городов РТ.

В число наиболее заметных событий фестиваля «Күрше» в новогодние каникулы также вошел XI Всероссийский фестиваль-ярмарка народного творчества «Кукморские валенки», который состоялся 5 января в Кукморе. Мероприятие показало на всю Россию культурный бренд кукморских валенок, его посетили более 4,5 тыс. гостей. Посетителей ждали ярмарка народных промыслов, выступления творческих коллективов и праздничная программа.

Кроме того, 3 января в Болгаре состоялось праздничное событие «Зимние забавы» в рамках фестиваля «ЗимаFest в городе Болгар». На площадке были организованы концертные выступления, игровые и спортивные активности, мастер-классы, конкурс новогодних костюмов и гастрономическая программа. Событие объединило 500 жителей и гостей Спасского района РТ.

Среди наиболее заметных событий проекта «Зима в Татарстане» – открытие новогодней елки и ярмарки «Бияләй» возле театра кукол «Экият», которое посетил Раис РТ Рустам Минниханов.

Помимо прочего, с 2 по 5 января в Бугульме прошли гастроли театра «Живой город» с уличным спектаклем «Сон Дедушки Мороза – Кыш бабай төше». А в Набережных Челнах показали спектакль иммерсивного уличного театра «Легкие крылья». Жители Автограда увидели новогоднюю постановку «Полярная сказка», в которой гости стали частью происходящего наравне с актерами.

В казанском парке «Черное озеро» 8 января состоялся модный показ GALA Snow Fashion Show. Прямо на льду фигуристы провели показ мод в стиле фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Коллекцию представили воспитанники спортивной школы по фигурному катанию и шорт-треку, спортивной школы ФСО «Стрела» и студенты Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма.

Зимний сезон продолжается, всего запланировано более 1500 мероприятий, в том числе 162 – в рамках фестиваля «Күрше». Полная афиша доступна на сайте «Зима в Татарстане» – zima.tatar, где можно выбрать район и узнать о предстоящих событиях. Проект реализуется при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и под кураторством Фонда «Институт развития городов РТ».

