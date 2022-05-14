На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке

На сайте правительства Франции больше часа «висело» объявление об отставке всего кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

«Премьер-министр Жан Кастекс подал заявление об отставке своего правительства президенту республики Эмманюэлю Макрону», — гласило объявление.

Инцидент объяснили техническими сбоями, якобы существует автоматическая функция «перестановка», которая была случайно активирована.

В правительстве также отметили, что аутентичными стоит считать только пресс-релизы.