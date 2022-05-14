news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
14 мая 2022  20:17

На сайте правительства Франции по ошибке объявили о его отставке

news_top_970_100

На сайте правительства Франции больше часа «висело» объявление об отставке всего кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

«Премьер-министр Жан Кастекс подал заявление об отставке своего правительства президенту республики Эмманюэлю Макрону», — гласило объявление.

Инцидент объяснили техническими сбоями, якобы существует автоматическая функция «перестановка», которая была случайно активирована.

В правительстве также отметили, что аутентичными стоит считать только пресс-релизы.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100