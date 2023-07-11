На сайте НКНХ можно ознакомиться с результатами замеров атмосферного воздуха

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На официальном сайте нижнекамского предприятия СИБУРа теперь есть раздел «Экомониторинг», где можно ознакомиться с информацией о контроле качества воздуха в районе «Нижнекамскнефтехима» и еженедельными результатами замеров. На странице приводятся средние показатели замеров атмосферного воздуха по контролируемым веществам за последний квартал и соотношение содержания веществ в воздухе относительно уровня предельно-допустимой концентрации (ПДК). Публикация данных экомониторинга на официальном сайте «Нижнекамскнефтехима» – это еще один шаг, подтверждающий высокий уровень экологической открытости предприятия.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется с помощью 5 стационарных постов. Они работают в автоматическом режиме – анализ проводится каждые 20 минут.

Шестой пост системы мониторинга – передвижной. Это автомобиль –лаборатория, оборудованный автоматическими газоанализаторами.

Замеры передвижной лабораторией проводятся ежедневно по графику, а также в периоды смены режима работы производств в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия, при наступлении неблагоприятных метеоусловий. Экологический срез ведется на 12 точках контроля по 19 ключевым показателям. Газоанализаторы настроены на уровень предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе сероводорода, аммиака, оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида, ароматических углеводородов и других химических веществ. Во всех случаях превышения ПДК во втором квартале по контролируемым веществам не выявлены. Всего с апреля по июнь было проведено 4794 исследования.

Данные с постов и передвижного экологического поста, оснащенных автоматическими газоанализаторами, в непрерывном режиме передаются в систему экологического мониторинга (СЭМОС). Информация из системы СЭМОС передается в онлайн режиме в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Перечень замеряемых веществ и точки контроля определяются нормативно-разрешительной документацией и проектами санитарно-защитных зон.

Информация с результатами мониторинга окружающей среды также размещается на видеостене в Парке нефтехимиков и на видеоэкране у административного здания «Нижнекамскнефтехима».