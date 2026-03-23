На сайте национальныепроекты.рф запустили навигатор профессий в сфере беспилотных систем

На портале национальныепроекты.рф начал работу специализированный раздел, ориентированный на популяризацию профессий в области беспилотных систем. Он станет навигатором для всех заинтересованных в получении профильного образования и построении карьеры в высокотехнологичной отрасли, сообщают организаторы проекта.

Ресурс структурирован с учётом потребностей различных возрастных групп и этапов профессионального становления. Для школьников на нём собрана актуальная информация о доступных программах дополнительного образования, кружках и специализированных курсах, позволяющих сделать первые шаги в сфере беспилотных систем. Абитуриенты и выпускники школ могут ознакомиться с перечнем вузов, осуществляющих подготовку по соответствующим специальностям, а также с условиями поступления и перспективами трудоустройства. Помимо образовательных траекторий, на сайте предусмотрены разделы, освещающие современные тенденции развития отрасли и востребованные компетенции будущих специалистов. Информация на ресурсе будет регулярно обновляться и дополняться новыми программами.

«Навигатор поможет родителям школьников, студентам колледжей и вузов найти подходящие возможности для освоения современных технологий в сфере робототехники, искусственного интеллекта и беспилотных систем. Каждый посетитель сайта, независимо от возраста, может легко сориентироваться в существующих образовательных программах и построить свой путь в профессию будущего: от первого школьного кружка до получения современной специальности. Ресурс аккумулирует проверенные данные от образовательных организаций и партнёров проекта, что гарантирует достоверность и актуальность представленной информации», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Запуск навигатора – одна из инициатив информационной кампании по привлечению кадров в отрасль беспилотных систем. Она также включает два видеоролика – «Будущее наступило» и «Дело техники», рассказывающих о применении беспилотных систем в гражданских сферах и практической пользе таких технологий для экономики и повседневной жизни.

Обучение в области разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем проводится с 2024 года по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», который реализуют Минобрнауки РФ и «Университет 20.35». Стоимость обучения субсидируется государством на 90%, в ряде случаев – на 100%. «Университет 20.35» выступает одним из операторов работы с кадрами по нацпроекту. С момента реализации обучение прошли более 19 тысяч человек.