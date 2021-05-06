На сайте московского Музея Победы можно проголосовать за рисунки татарстанцев

Рисунки жительниц Татарстана Арины Мухиной и Чулпан Нагимовой вошли в виртуальную выставку московского Музея Победы. Они стали одними из самых активных участников конкурса «Открытка Победы».

Проголосовать за понравившиеся работы можно на сайте до 9 мая. По итогам голосования в каждой возрастной категории будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». Итоги конкурса подведут 12 мая.

На участие в конкурсе прислали более 8 работ — ими уже можно виртуально поздравить с праздником своих друзей, а рисунки призеров будут напечатаны на коллекционной серии открыток.

Авторы лучших работ получат дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию по новой уникальной экспозиции «Подвиг Народа»! Победителям также отправят по почте отпечатанный набор коллекционной серии открыток.